В пунктах временного размещения для граждан созданы все условия Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В Джанкойском районе Крыма развернули несколько пунктов временного размещения для граждан, эвакуируемых из пятикилометровой зоны вокруг склада боеприпасов, который подвергся атаке беспилотников минувшей ночью.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Власти республики приняли решение об эвакуации жителей сел из пятикилометровой зоны вокруг склада.

– В Джанкойском районе оборудовали несколько пунктов временного размещения для жителей сел, находящихся в радиусе пяти километров от склада боеприпасов, – передает «Крым 24»

В пунктах временного размещения для граждан созданы все условия. В первую очередь их обеспечивают питьевой водой, горячими обедами и местами для отдыха. Жителей в ПВР организованно доставляют на автобусах. Есть и те, кто приезжает на своем личном транспорте.

Напомним, ранее прокуратура Республики Крым взяла на контроль вопросы обеспечения эвакуируемых граждан водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, открыты горячие линии. Обращения граждан принимаются по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277-38-34, +7(978) 755-57-27.

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