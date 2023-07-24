В Крыму организуют отдых и оздоровление участников и ветеранов СВО

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

В Крыму подписали соглашение о сотрудничестве в организации отдыха участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.

Документ подписали глава ведомства Вадим Волченко и руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» Владимир Трегуб. Соглашение предусматривает взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в Крыму ветеранов СВО и членов их семей. В рамках договора будет проводиться взаимное консультирование, создание качественных комплексных туристических продуктов, сопровождение каждого участника специальной военной операции, а также взаимодействие с благотворительными фондами.

Волченко отметил, что создание комплексных программ оздоровления участников СВО очень важно для туристической отрасли Крыма.

– Санатории и гостиницы Крыма уже участвуют в этой деятельности, мы намерены поставить ее на поток, чтобы это была серьезная государственная программа с постоянными источниками финансирования и круглогодичной загрузкой, – отметил министр.

Напомним, 31 мая в Симферополе открылся региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин. Организация призвана оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. По словам главы республики Сергея Аксенова, в крымском отделении фонда будут трудиться самые опытные соцработники, которые пришли сюда по зову сердца. Он добавил, что к концу года штат сотрудников расширится до 180 человек.