В Крыму стартовал сбор арбузов

Фото: телеграм-канал министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука

Крымские аграрии приступили к сбору арбузов, сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

– Аграрии начали собирать урожай арбузов. <...> Уже собрано 359 тонн продукции. В прошлом году было собрано 1,3 тыс. тонн, – пишет издание.

Отметим, арбузы выращивают в десяти районах республики. При этом на Красноперекопский, Красногвардейский, Раздольненский районы приходится 70% посевных площадей.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50