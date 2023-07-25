Погода на 25 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 6-11 м/с., днем 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Алуште +27…+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +27…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Саках +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +27…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+29°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +30…+32°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +29…+30°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+30°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°

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