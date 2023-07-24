Движение по Крымскому мосту перекрывали 24 июля

Фото: REUTERS

В понедельник, 24 июля, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – отметили в ведомстве.

Людей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали соблюдать спокойствие. Их также попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что движение автомобилей по мосту возобновилось.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Напомним, 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находились 510 автомобилей. Ожидание составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди к пункту досмотра не было.