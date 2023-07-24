В Симферополе вынесли приговор курьеру мошенников, укравшему 500 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 27-летнего жителя Орла признали виновным в мошенничестве на сумму почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Молодой человек был курьером у телефонных мошенников, которые звонили симферопольцам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Злоумышленники требовали деньги якобы на возмещение ущерба.

– По этой схеме в 20-х числах марта текущего года курьер похитил у трех потерпевших денежные средства на общую сумму почти 0,5 млн рублей, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил жителя Орла к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, с молодого человека взыскали ущерб, причиненный потерпевшим.