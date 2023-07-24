В Алуште женщина на «пятерке» врезалась в Range Rover и попала в больницу

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 24 июля, в Алуште столкнулись ВАЗ-2105 и Range Rover, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.30. Женщина 1980 года рождения ехала за рулем «Жигулей» по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. Она двигалась в сторону крымской столицы.

В какой-то момент «пятерку» занесло на встречную полосу. Там ВАЗ врезался в Range Rover. За рулем этого авто был водитель 1982 года рождения.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2105» получила телесные повреждения и была доставлена больницу, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.