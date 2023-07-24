В крымских водоемах утонули 18 человек в 2023 году

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

С начала 2023 года на водных объектах Крыма погибли 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

С начала года на водоемах региона зарегистрировали 20 происшествий. Это на 43% меньше, чем в прошлом году.

– При этом на водных объектах погибли 18 человек – снижение на 33%, – отметили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что все эти люди купались в запрещенных местах. Кроме того, более 70% погибших были пьяны.

Напомним, за неделю на водоемах Севастополя погибли три человека. На водных объектах зафиксировали четыре происшествия. Сотрудники МЧС шесть раз выезжали на места ДТП. В результате этих происшествий пострадали 12 человек: восемь взрослых и четверо детей. В горно-лесной местности зафиксировали три несчастных случая. В результате этих инцидентов пострадали четыре человека.