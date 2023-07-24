Перед Крымским мостом исчезли обе пробки

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 18.00 23 июля перед Крымским мостом с обеих сторон исчезли пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

В 17.00 со стороны Керчи находились 110 машин, а в 16.00 – 250. Затруднений в движении со стороны Тамани в это время не было.

Напомним, в понедельник, 24 июля, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. К настоящему времени оно восстановлено.

Как сообщалось ранее, в 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находились 510 автомобилей. Ожидание составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди к пункту досмотра не было.