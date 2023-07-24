В ДТП с двумя иномарками в Евпатории пострадали два человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

В воскресенье, 23 июля, в Евпатории столкнулись Skoda Octavia и Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 3.50. Молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем Skoda по улице Токарева в сторону Пушкина по второстепенной дороге. При этом водитель не уступил дорогу Kia. Эта легковушка ехала по главной дороге. В итоге автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили пассажиры Skoda 1967 и 1971 года рождения. Обоих увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отметили в МВД.