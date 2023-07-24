За неделю в Симферополе составили 68 административных протоколов

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В течение недели в Симферополе составили 68 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей крымской столицы, 18 протоколов составили за нарушения правил благоустройства, пять – за парковку авто на газоне или других зеленых насаждений и еще 45 – за несанкционированную торговлю. В Симферополе рассмотрели четыре обращения граждан о таких фактах.

– По всем адресам с выездом на место приняты меры реагирования в рамках полномочий, – отметили в администрации.

В целях пресечения стихийной торговли каждый день ведется дежурство с 9.00 до 18.00 на площади Куйбышева и прилегающих улицах, на остановке «улица Бородина», на Москольце, а также с 8.00 до 17.00 на Центральном рынке. Кроме того, мониторинг проводится на улицах Героев Сталинграда, Залесской и 60 лет Октября, а также в районе Центрального автовокзала.