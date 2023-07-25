Новые корпуса общежитий КФУ в Симферополе готовы на 60%

Для студентов КФУ в Симферополе строят два общежития на 250 и 450 мест
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительная готовность новых корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе составляет 60%.
– Новые корпуса общежития Крымского федерального университета имени Вернадского готовы на 60%, – передает «Крым 24».
Напомним, для студентов КФУ в Симферополе строят два общежития на 250 и 450 мест общей площадью в 13 тысяч квадратных метров, завершить строительство планируется в 2024 году.
Параллельно идет строительство учебных зданий, благодаря которым университет сможет принять на пять тысяч студентов больше (в настоящее время вуз рассчитан на 30 тысяч студентов).
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