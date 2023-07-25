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НовостиОбщество25 июля 2023 4:22

Новые корпуса общежитий КФУ в Симферополе готовы на 60%

Параллельно строят новые учебные здания
Дмитрий Коренев
Для студентов КФУ в Симферополе строят два общежития на 250 и 450 мест

Для студентов КФУ в Симферополе строят два общежития на 250 и 450 мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная готовность новых корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе составляет 60%.

– Новые корпуса общежития Крымского федерального университета имени Вернадского готовы на 60%, – передает «Крым 24».

Напомним, для студентов КФУ в Симферополе строят два общежития на 250 и 450 мест общей площадью в 13 тысяч квадратных метров, завершить строительство планируется в 2024 году.

Параллельно идет строительство учебных зданий, благодаря которым университет сможет принять на пять тысяч студентов больше (в настоящее время вуз рассчитан на 30 тысяч студентов).

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