За неделю крымчане перевели мошенникам 20 млн рублей

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 20 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 17 по 23 июля полицейскими зарегистрировано 90 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 20 миллионов 711 тысяч 757 рублей, – говорится в сообщении.

Так, более 50 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 16 миллионов 628 тысяч 131 рублей. Половину этой суммы - 8 млн рублей - подарила мошенникам жительница Симферополя. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и работником одного из банков. Аферисты убедили женщину, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и переоформить принадлежащие ей квартиры, и для сохранности сбережений необходимо перевести их на определенный счет.

Еще 32 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 2 миллиона 928 тысяч рублей. Пятеро крымчан скачали стороннее приложение или перешли по подозрительной ссылке и лишились в общей сложности более 1 миллиона рублей.

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