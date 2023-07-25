В Севастополе арестовали мужчину за нецензурную брань на пляже

Фото: УМВД России по городу Севастополю, скриншот видео

Суд в Севастополе арестовал на семь суток 52-летнего местного жителя, который в общественном месте выкрикивал матерные выражения в адрес окружающих. Об этом сообщили в УМВД России по городу Севастополю.

– В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю выявлена публикация с видео, на котором мужчина, находясь в общественном месте, выкрикивает нецензурные выражения, – говорится в сообщении.

Как впоследствии выяснилось, нетрезвый севастополец отдыхал вместе со своей знакомой на пляже в Гагаринском районе. В какой-то момент он стал громко и не стесняясь в выражениях оскорблять окружающих, «чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок».

Личность мужчины быстро установили, его задержали и составили протокол по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Дебошир признал вину и извинился перед горожанами. Гагаринский районный суд арестовал его на 7 суток.

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