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НовостиОбщество25 июля 2023 7:31

В Севастополе остановлено движение морского транспорта

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно
Дмитрий Коренев
В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе временно остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

– Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, – говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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