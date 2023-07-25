В Севастополе остановлено движение морского транспорта

В Севастополе временно остановлено движение морского пассажирского транспорта
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В Севастополе временно остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
– Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, – говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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