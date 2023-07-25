В Севастополе возобновили движение морского транспорта 25 июля

Морской транспорт не ходил менее часа Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта после перекрытия рейда. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя.

- Уважаемые пассажиры! Работа морского пассажирского транспорта возобновлена, - говорится в сообщении.

Напомним, движение морского транспорта по маршрутам «Артбухта - Северная», «Артбухта - Радиогорка», «Графская пристань - Северная» и «Графская пристань - Троицкая» было перекрыто утром 25 июля. Движение было возобновлено менее, чем через час.