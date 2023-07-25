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НовостиПроисшествия25 июля 2023 9:19

Двоим крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы за покупку наркотиков

Мужчин задержали в Армянске
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армянске 30 и 38-летних местных жителей подозревают в незаконном приобретении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские задержали двух мужчин. В их телефонах обнаружили геолокационные данные местонахождения тайника с наркотиками. Правоохранители отправились по указанным координатам. Там обнаружили 1,92 N-метилэфедрона. Крымчане рассказали, что купили наркотики для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела, фигурантам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

– Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – отметили в МВД.