В Крыму установили 132 новых остановочных павильона в 2023 году

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

С начала 2023 года в Крыму установили 132 новых остановочных павильона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Остановки устанавливали во всех муниципалитетах региона. Больше всего павильонов – 23 – появилось в Ленинском районе. В Сакском и Черноморском районах установили по 14 остановок, а в Красногвардейском, Белогорском и Раздольненском – по 11.

– Также проводятся работы по обустройству заездного кармана, установке бордюрного камня, укладке асфальтобетонного покрытия и установка остановочного павильона, – отметили в Минтрансе.

Как сообщалось ранее, в Симферополе установят 23 новых остановочных павильона. Часть из них оснащена «умными» модулями. Ранее новые павильоны появились на проспекте Победы, а также на улицах Беспалова и Куйбышева.