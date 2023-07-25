Жительница Симферополя отдала мошенникам 8 млн рублей

Всего на прошлой неделе более 50 крымчан поверили телефонным мошенникам и сделали их богаче на 16 млн 628 тыс. рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Симферополя стала жертвой телефонных мошенников и лишилась восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Заявительнице позвонили неизвестные и представились правоохранителями и банковским работником. Аферисты убедили женщину, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и переоформить принадлежащие ей квартиры, и для сохранности сбережений якобы необходимо перевести их на определенный счет.

– Заявительница осознала, что попалась на уловки мошенников только после осуществления денежного перевода, – сообщили в полиции.

Напомним, всего на прошлой неделе более 50 крымчан поверили телефонным мошенникам и сделали их богаче на 16 млн 628 тыс. рублей.

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