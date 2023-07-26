Погода на 26 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

Азовское море прогрелось до +25°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 15-20 м/с. , тепло 33…35°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +27…+28°, юго-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Саках +29…+31°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +28…+29°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +27…+28°, южный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +27…+28°, южный ветер 6-10 м/с. Ясно.
В Джанкое +34…+35°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Армянске +32…+34°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +32…+34°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50