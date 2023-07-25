Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилась до 130 авто

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15.00 25 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 130 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в 14.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 80 автомобилей. Со стороны Тамани очереди к пункту досмотра не было. С 7.00 до 13.00 очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.