Крымский мост перекрыли, а потом открыли

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Во вторник, 25 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом сообщили в крымском оперативном штабе.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорилось в сообщении.

Людей, находившихся в тот момент на мосту, призывали быть спокойными и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что ограничения сняты.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – сообщили в оперштабе.

Напомним, 24 июля движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали.