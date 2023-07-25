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НовостиПроисшествия25 июля 2023 15:27

Выехал на встречную полосу и попал в больницу: в ДТП в Крыму пострадал мотоциклист

В Крыму мотоциклист врезался в Subaru и попал в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 25 июля, в Крыму столкнулись мотоцикл Suzuki и автомобиль Subaru, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 16.10. Мотоциклист ехал по автодороге Грушевка – Судак. В какой-то момент он не справился с управлением. Из-за этого Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в Subaru.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, – отметили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В ведомстве добавили, что пострадавший был в шлеме. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.