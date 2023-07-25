Под Симферополем на сутки отключат воду: список населенных пунктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 июля, под Симферополем семь населенных пунктов останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Воду отключат в 23.00 25 июля. Ограничения связаны с переустройством магистрального трубопровода. Подрядчик будет проводить переподключение участков в районе Московского шоссе.

Холодной воды не будет в Молодежном, Аграрном, Грэсовском, Белоглинке (ЖК «Грэсовский»), Комсомольском, Укромном и Битумном. Ожидается, что работы продолжатся сутки. Полностью восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 6.00 27 июля.