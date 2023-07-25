К учебному году в Симферополе отремонтируют 49 дорог

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

К учебному году в Симферополе планируют отремонтировать 49 дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник Михаил Афанасьев поручил провести инвентаризацию подъездных путей к учебным и дошкольным учреждениям. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» провели объезд практически всех таких объектов. Они составили список дорог, нуждающихся в ремонте.

– Это 49 адресов. На сегодняшний день мы выполнили уже 39 адресов, – рассказал руководитель МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, все работы планируют завершить к середине августа.