Фото: музей-заповедник «Неаполь Скифский, vk.com

В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Неаполь Скифский» пройдут мастер-классы по гончарному делу и живописи. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

– Совместно с мастерами декоративно-прикладного искусства продолжается серия творческих занятий по гончарному делу на свежем воздухе. Участники 29 июля прикоснутся к древнейшему ремеслу мира, познакомятся с основами работы на гончарном круге, самостоятельно изготовят и украсят орнаментом глиняный сосуд или украшение, – пишет агентство.

30 июля пройдет мастер-класс по изобразительному искусству. Участники смогут попробовать себя в акварельной живописи на закатном солнце, каждый под руководством художника создаст акварельную миниатюру.

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