Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 29 июля

До 1 августа на территории республики действует ограничение на посещение лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в западных и центральных районах Крыма до 29 июля, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

– 27-29 июля в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных, восточных районах и в городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля на всем полуострове действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, до 1 августа на территории Республики Крым действует ограничение на посещение лесов.

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