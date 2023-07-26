Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 6:13

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 29 июля

С 8 июля на территории полуострова действует особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
До 1 августа на территории республики действует ограничение на посещение лесов

До 1 августа на территории республики действует ограничение на посещение лесов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в западных и центральных районах Крыма до 29 июля, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

– 27-29 июля в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных, восточных районах и в городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля на всем полуострове действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, до 1 августа на территории Республики Крым действует ограничение на посещение лесов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50