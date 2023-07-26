Проведение ЯМЭФ в Крыму перенесли на неопределенный срок

Фото: Сергей Аксенов / telegram

Проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Предполагалось, что в 2023 году Ялтинский форум состоится в Москве 29-30 сентября. Как сообщал Сергей Аксенов, перенос мероприятия в столицу связан с логистическими трудностями.

Форум проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие более 4,5 тысячи человек, включая 807 иностранных делегатов, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 миллиардов рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID-19. В 2022 году проведение форума перенесли на конец года, затем - на второй квартал 2023.

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