Ялта отправила на передовую автомобили повышенной проходимости

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

Из Ялты в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия помощи для военнослужащих. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, бойцам передали автомобили, в том числе повышенной проходимости.

– Очередную партию помощи отправили на фронт. Авто, в том числе повышенной проходимости, – написала она в своем телеграм-канале.

Градоначальница отметила, что автомобили, в том числе два УАЗа - «буханки», приобретены для бойцов ялтинскими предпринимателями. Вместе с машинами участникам СВО передали продукты, маскировочные сети, бутилированную воду и многое другое.

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