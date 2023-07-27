Погода на 27 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

Черное море у берегов Феодосии прогрелось до плюс 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут ливневые дожди с грозами, местами очень сильные, вероятен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +33...35°.

В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Днем юго-восточный ветер 15-17 м/с., тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 2-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+30°, юго-западный ветер 4-15 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +29…+30°, юго-западный ветер 4-12 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +28…+29°, южный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +27…+28°, юго-западный ветер 6-13 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +33…+34°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +28…+29°, западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +30…+31°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°

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