На Крым обрушатся ливни, грозы, град и сильный ветер

В ближайшие дни в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

По данным Крымского гидрометцентра, в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 27 июля, а также в течение суток 28 июля на полуострове ожидаются ливни (местами очень сильные, может выпасть более 30 миллиметров осадков), грозы, град, усиление ветра до 23-28 метров в секунду (в горах - до 30-35 метров в секунду).

– Температура воздуха днем 28 июля понизится на 10-12 градусов и составит 20-25 градусов. 28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метров без достижения опасных отметок, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий.

– Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, – подчеркнули в МЧС.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что 27-29 июля в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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