В Ялте вырубили деревьев на 200 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По требованию прокуратуры в Ялте возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев на улице Мухина. Это произошло в районе автошколы. Прокуратура провела проверку.

– На указанном участке местности незаконно срублены зеленые насаждения, удаление которых не было предусмотрено порубочным билетом, – отметили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что срубили два дерева и кустарник. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке зеленых насаждений. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до двух лет лишения свободы.