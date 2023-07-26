Советник главы Крыма назвал фейком информацию об эвакуации чиновников на Кубань

Информация об эвакуации крымских чиновников на Кубань - это украинский фейк

Информация об эвакуации крымских чиновников на Кубань - это украинский фейк. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее в сети появился «документ» якобы за подписью главы Крыма Сергея Аксенова с просьбой к губернатору Краснодарского края «в связи с постоянными обстрелами и ракетными ударами по населенным пунктам Республики Крым оказать помощь в организации рабочих мест, а также мест проживания» крымских чиновников на Кубани.

– Мельчает ЦИПсО. В Краснодаре жарко и моря нет, – написал Олег Крючков в своем телеграм-канале.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50