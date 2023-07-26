В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоит 221 авто

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По состоянию на 14.00 26 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоял 221 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди находится 221 транспортное средство, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В 13.00 со стороны Керчи находились 210 машин. В 10 утра очередь там достигала 250 машин. Затруднений в движении со стороны Тамани все это время не было.