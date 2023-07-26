В День крещения Руси по всей России пройдет премьера нового фильма о Херсонесе

Премьера пройдет сразу в нескольких форматах

В рамках празднования Дня Крещения Руси состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», передает Крымская газета.

– [Премьера] пройдет сразу в нескольких форматах. Участниками праздничного показа-акции станут площадка обновленного музея заповедника «Херсонес-Таврический», практически все телеканалы Крыма, а также исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране, – пишет издание.

Ожидается, что суммарная аудитория премьеры составит более пяти миллионов зрителей. Это первый фильм о древнем Херсонесе, на столь высоком уровне объединивший многовековую историю с 3D-реконструкцией архитектуры и быта. Цифровая премьера состоится в официальном сообществе фонда «Моя история» 28 июля.

Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин поручил организовать Духовно-просветительский центр вблизи древнего Херсонеса. Уже в этом году были сданы два первых объекта музея заповедника «Херсонес Таврический» – Детский художественно-эстетический центр и детский центр «Корсунь». Объекты возвели военные строители при поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата за рекордные 363 дня, а открывал их лично президент.

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