В Симферополе 27 июля отключат свет на 33 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
27 июля часть Симферополя останется без электричества. Энергетики отключат свет на 33 улицах и 3 переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что «отключка» запланирована с 8.00 до 17.00. Причина перебоев в электроснабжении – ремонт оборудования.
Где в Симферополе исчезнет свет 27 июля 2023:
улица Ковыльная, 2-28, 7-57, 39,49,84
улица Межевая, 4, 28-32, 3-9 , 35-39 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17;
улица Николаевская, 3-13;
улица Пасечная, 2;
улица Запрудная, 1-7;
улица Бела Куна, 33-35;
улица Ясная, 37;
улица Приусадебная, 2-18, 1-19;
переулок Заводской, 2А-28 , 9-29 ;
улица Бассейная, 2-28 ;
улица Курганная, 2А-26 ;
улица Аэрофлотская, 1, 16;
улица Паршютистов, 18/35;
улица Селекционная, 2-24 , 3-39 ;
улица Данилова, 43а.
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2, 1-7 ;
переулок Парковый, 1-4;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1, 3.
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