В Симферополе 27 июля отключат свет на 33 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

27 июля часть Симферополя останется без электричества. Энергетики отключат свет на 33 улицах и 3 переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что «отключка» запланирована с 8.00 до 17.00. Причина перебоев в электроснабжении – ремонт оборудования.

Где в Симферополе исчезнет свет 27 июля 2023:

улица Ковыльная, 2-28, 7-57, 39,49,84

улица Межевая, 4, 28-32, 3-9 , 35-39 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17;

улица Николаевская, 3-13;

улица Пасечная, 2;

улица Запрудная, 1-7;

улица Бела Куна, 33-35;

улица Ясная, 37;

улица Приусадебная, 2-18, 1-19;

переулок Заводской, 2А-28 , 9-29 ;

улица Бассейная, 2-28 ;

улица Курганная, 2А-26 ;

улица Аэрофлотская, 1, 16;

улица Паршютистов, 18/35;

улица Селекционная, 2-24 , 3-39 ;

улица Данилова, 43а.

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2, 1-7 ;

переулок Парковый, 1-4;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1, 3.

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