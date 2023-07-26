Грозит до 12 лет: житель Кубани под наркотиками насмерть сбил севастопольца

Фото: Сергей ГАПОН

В Севастополе уроженца Краснодарского края 1998 года рождения обвиняют в том, что он, будучи в наркотическом опьянении, насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 25 июля 2021 года. Молодой человек, будучи в состоянии наркотического опьянения, ехал за рулем BMW 530D по улице Второй обороны. На «зебре» иномарка не уступила дорогу местному жителю 1931 года рождения и сбила его. В результате ДТП пенсионер погиб. От полученных травм он скончался на месте.

– Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.

Согласно законодательству, жителю Кубани грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.