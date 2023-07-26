В Севастополе благоустроят пляж «Мыс Хрустальный»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе планируют благоустроить пляж «Мыс Хрустальный». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на пляже планируют разместить административный отдел, медпункт и нестационарные торговые объекты. Развожаев отметил, что в обсуждении проекта участвовал и кандидат архитектуры, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

– Он разрабатывает концепцию благоустройства в целом всей набережной в районе Артиллерийской бухты, – рассказал губернатор.

По словам градоначальника, проект еще будет обсуждаться. Сроки его реализации пока не определены. Проект пляжа не вызвал возражений у членов Архитектурного совета.

– Но есть моменты, которые надо доработать с учетом высказанных всеми замечаний, – отметил Развожаев.

Губернатор заключил, что пластиковых деревьев в Севастополе быть не должно.