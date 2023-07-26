«Сотрудники банков» обокрали 10 крымчан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки мошенники украли у жителей Крыма более 300 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В течение суток потерпевшими стали 10 крымчан. Семерым из них через Telegram поступали звонки и сообщения с логотипом одного из ведущих банков республики.

– Неизвестные представлялись сотрудниками безопасности банка и под предлогом сохранения денежных средств убеждали граждан перевести свои сбережения на резервные счета, – говорится в сообщении.

В общей сложности жители региона перевели мошенникам более 300 тысяч рублей. Больше всего средств – 194 916 рублей – мошенники получили из Симферополя.