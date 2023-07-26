В Ростовской области мужчину осудили на 12 лет за половое преступление в отношении четырехлетней девочки

В Ростовской области на 12 лет осудили мужчину, который напал на четырехлетнюю девочку год назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на 12 лет осудили мужчину, который напал на четырехлетнюю девочку год назад. Как пишет «КП — Ростов-на-Дону», его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

37-летний мужчина заманил девочку в заброшенный дом и набросился на ребенка. Она стала вырываться и кричать. На крики к дому сбежались подруги девочки, они тоже стали кричать, и мужчине пришлось остановиться. Девочка выбежала на улицу, сквозь слезы рассказала обо всем подружкам, и они побежали к ней домой.

– Выслушав сбивчивую историю ребенка и поняв, что с его дочуркой чуть не случилось страшное, отец сам выскочил на улицу и помчался в сторону дома, где все произошло. Там он нашел мужчину и потащил к себе домой. Папа сдержался - вызвал полицию, – пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Спустя год суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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