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НовостиОбщество26 июля 2023 14:23

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 80 авто

Со стороны Тамани очереди нет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия МАРКИНА

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 17.00 26 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 80 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди находится 80 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом сообщается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в 14.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоял 221 автомобиль. Время ожидания составляло около часа. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.