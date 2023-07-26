В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 80 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 17.00 26 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 80 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди находится 80 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом сообщается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в 14.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоял 221 автомобиль. Время ожидания составляло около часа. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.