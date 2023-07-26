Фото: Антон ПИКУС

По состоянию на 18.00 26 июля с обеих сторон Крымского моста нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 17.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 80 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

Напомним, в 14.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоял 221 автомобиль. Время ожидания составляло около часа. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра также не было.