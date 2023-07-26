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НовостиОбщество26 июля 2023 16:04

Реконструкция Восточной набережной Алушты начнется в 2024 году

В настоящее время проект разрабатывается
Алексей ЕЛАГИН
Фото:«Крымская газета»

Фото:«Крымская газета»

Восточную набережную Алушты начнут реконструировать в 2024 году. Об этом пишет «Крымская газета».

В настоящее время проект разрабатывается. Его реализация начнется в следующем году. На набережной планируют обустроить пешеходную зону, отремонтировать дорогу, а также установят освещение.

– Обеспечим на нашей Восточной набережной безопасные зоны для прогулок жителей и гостей города, – заверила глава администрации Галина Огнева.

Градоначальница также рассказала, что в поселке Малый Маяк реконструируют детский сад. По ее словам, здание собираются ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Ожидается, что дошкольное учреждение откроют в начале 2025 года.