Реконструкция Восточной набережной Алушты начнется в 2024 году

Фото:«Крымская газета»

Восточную набережную Алушты начнут реконструировать в 2024 году. Об этом пишет «Крымская газета».

В настоящее время проект разрабатывается. Его реализация начнется в следующем году. На набережной планируют обустроить пешеходную зону, отремонтировать дорогу, а также установят освещение.

– Обеспечим на нашей Восточной набережной безопасные зоны для прогулок жителей и гостей города, – заверила глава администрации Галина Огнева.

Градоначальница также рассказала, что в поселке Малый Маяк реконструируют детский сад. По ее словам, здание собираются ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Ожидается, что дошкольное учреждение откроют в начале 2025 года.