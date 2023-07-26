В Севастополе построят здание школы и детского сада на 270 мест

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Балаклавском районе Севастополя планируют построить здание школы и детского сада на 270 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Проект подразумевал размещение части детских площадок на эксплуатируемой кровле здания, из-за того, что участок имеет перепад высоты, – рассказал градоначальник.

По его словам, такое решение вызвало вопросы у Архитектурного совета. Кроме того, было отмечено недостаточное озеленение. А достаточное количество насаждений может снижать температуру на 2-4 градуса.

В итоге проект отправили проект на доработку. По мнению губернатора, необходимо изменить фасад детсада. Развожаев также поручил специалистам проанализировать проект на предмет внутренней функциональности.