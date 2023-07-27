В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 167 машин

В пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи стоят 167 автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 09:00 27 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи стоят 167 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Керчи в очереди находится 167 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила. Движение по автомобильной части моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Двустороннее движение по одной полосе Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре.

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