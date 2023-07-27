На ремонт больниц в Ленинском районе Крыма выделили полмиллиарда рублей

На капитальный ремонт больниц в Ленинском районе Крыма выделили более полумиллиарда рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На капитальный ремонт больниц в Ленинском районе Крыма выделили более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжения главы Республики Крым «Об определении подрядчика».

– Определить ООО «ГРАНИТ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение I этапа строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания хирургического корпуса ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ», Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 48», с ценой контракта 173 749 491 рубль, – цитирует агентство текст документа.

Этот же подрядчик займется капитальным ремонтом хирургического отделения больницы на Пушкина, 48; цена контракта – 183 млн рублей. Кроме того, будет отремонтирована районная больницы в селе Багерово (ул. Мира, 4), цена контракта – 199 млн рублей.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.

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