Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 380 автомобилей

Пробка на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 380 автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

Пробка на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 380 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 11:00] в очереди со стороны Керчи находится 380 транспортных средств, время ожидания более часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 09:00 четверга в очереди со стороны Крыма стояли 167 машин.

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