Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 8:09

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 380 автомобилей

Время ожидания - более часа
Дмитрий Коренев
Пробка на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 380 автомобилей

Пробка на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 380 автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

Пробка на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 380 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 11:00] в очереди со стороны Керчи находится 380 транспортных средств, время ожидания более часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 09:00 четверга в очереди со стороны Крыма стояли 167 машин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50