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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:54

Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост временно перекрыли 27 июля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В четверг, 27 июля, Крымский мост временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие.

Напомним, в 11.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 380 транспортных средств. Время ожидания составляло более часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 09:00 четверга в очереди со стороны Крыма стояли 167 машин.