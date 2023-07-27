В Симферополе задержали двоих злоумышленников, которые сожгли три автомобиля

Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео
В Симферополе задержаны двое местных жителей, которые сожгли три автомобиля после того как не смогли их угнать. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Все произошло на улице Радищева. Ранее судимые мужчины 26 и 35 лет, будучи подшофе, решили угнать автомобили, «чтобы покататься и добраться до дома», однако не сумели их завести.
– После неудачных попыток завести транспортные средства подожгли их с целью уничтожения улик. По предварительным подсчетам, общая сумма причинённого ущерба составила 440 тысяч рублей, – сообщили в МВД.
Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео
Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео
Один из злоумышленников был пойман неравнодушным очевидцем недалеко от горящего авто. Спустя короткое время в том же районе города был задержан и второй фигурант. Оба дали признательные показания. В их отношении возбуждены дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное причинение вреда чужому имуществу»), мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия их поместили под домашний арест.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50