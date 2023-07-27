В Симферополе задержали двоих злоумышленников, которые сожгли три автомобиля

Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео

В Симферополе задержаны двое местных жителей, которые сожгли три автомобиля после того как не смогли их угнать. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Все произошло на улице Радищева. Ранее судимые мужчины 26 и 35 лет, будучи подшофе, решили угнать автомобили, «чтобы покататься и добраться до дома», однако не сумели их завести.

– После неудачных попыток завести транспортные средства подожгли их с целью уничтожения улик. По предварительным подсчетам, общая сумма причинённого ущерба составила 440 тысяч рублей, – сообщили в МВД.

Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео

Фото: МВД России по Республике Крым, скриншот видео

Один из злоумышленников был пойман неравнодушным очевидцем недалеко от горящего авто. Спустя короткое время в том же районе города был задержан и второй фигурант. Оба дали признательные показания. В их отношении возбуждены дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное причинение вреда чужому имуществу»), мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия их поместили под домашний арест.

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