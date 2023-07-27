Движение по Крымскому мосту восстановили 27 июля

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В четверг, 27 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

В 12:10 в очереди со стороны Тамани стояли 39 машин, а со стороны Керчи – 385. Время ожидания в Крыму составляет больше часа.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли.

Напомним, в 11.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 380 транспортных средств. Время ожидания составляло более часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.