Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 9:37

Движение по Крымскому мосту восстановили 27 июля

В очереди со стороны Керчи стояли 385 машин
Алексей ЕЛАГИН
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

В четверг, 27 июля, движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

В 12:10 в очереди со стороны Тамани стояли 39 машин, а со стороны Керчи – 385. Время ожидания в Крыму составляет больше часа.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли.

Напомним, в 11.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 380 транспортных средств. Время ожидания составляло более часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.